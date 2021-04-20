Газпром остается фаворитом в нефтегазовом секторе РФ - BCS GM

"Газпром" остается фаворитом аналитиков BCS Global Markets (BCS GM) в российском нефтегазовом секторе, говорится в обзоре инвестбанка.

Эксперты подтверждают для акций компании рекомендацию "покупать", отмечая значительный потенциал роста их котировок с текущих уровней (68%).

"Мы повысили наш прогноз цены реализации газа на 2021 год на 12% со $180 за тысячу кубометров до чуть более $200 за тысячу кубометров (с $5,1 за тысячу кубических футов до $5,7 за тысячу кубических футов). Изменение связано с пересмотром структуры цены реализации газа "Газпрома" с учетом последних комментариев менеджмента, что свыше 60% поставок газа в Европу осуществляются по форвардным ценам в хабах на месяц вперед, что снижает вес контрактов с привязкой к цене на нефть до уровня ниже 20% (цена в таких контрактах устанавливается с лагом в 6-9 месяцев и сейчас находится на уровне ниже, чем цены в хабах). Мы улучшили прогноз экспорта в Европу в 2021 году с 177 млрд кубометров до 185 млрд кубометров в результате увеличения поставок в первом квартале 2021 года на 11 млрд кубометров г/г. Наши оценки объемов экспорта на 2022-2025 годы остались без изменений", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что хотя они подтверждают прогноз спотовых цен на газ в 2021 году на уровне $6 за тысячу кубических футов ($240 за тысячу кубометров), т.е. ниже простого среднего значения цен на спотовом и фьючерсном рынке ($6,8 за тысячу кубических футов), повышение веса спота/фьючерсов, корректировка по рыночным ценам и увеличение экспорта существенно улучшают их ожидания по EBITDA "Газпрома" (повышение на 26% до $35,7 млрд), чистой прибыли (увеличение на 28% до $20,9 млрд) и чистой прибыли, скорректированной на дивиденды (повышение на 41% до $18,9 млрд, или 29,3/акция) на 2021 год.

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