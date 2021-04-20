Цена нефти во II полугодии, скорее всего, составит в среднем $55,5/барр. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) ожидают во II полугодии 2021г избытка предложения на рынке нефти, в результате чего котировки нефти могут снизиться до $55,5 за баррель Brent , отмечается в обзоре банка.

"Стремительный рост цен на нефть, наблюдаемый в I кв. 2021г, поддерживался рядом факторов: сохранением ОПЕК+ повышенных квот на сокращение добычи нефти, предоставлением экономике США пакета стимулов в 1,9 трлн долл., позитивными статданными по экономике Китая. Тем не менее мы считаем, что импульс к росту сырьевых цен при поддержке данных факторов исчерпан. Ситуация со спросом на нефть еще остается хрупкой, а проблемы с вакцинацией населения в Европе и развивающихся странах, как минимум, тормозят восстановление", - пишут аналитики банка.

По их мнению, в ближайший квартал цены на нефть могут снова оказаться под давлением, поскольку ее мировые поставки могут вырасти и сместить рынок от дефицита предложения к избытку. Так, восстанавливается добыча нефти в США после резкого падения в феврале. Иран наращивает поставки нефти с конца прошлого года, игнорируя санкции США: добыча находится на пике за последние 2 года. Еще больше поставок нефти на рынок ожидается после того, как 1 апреля министры стран ОПЕК+ договорились постепенно ослабить сокращение добычи более чем на 2 млн барр./день с мая по июль.

"Ввиду активизации вспышек заболевания коронавирусом в некоторых странах и ввода новых локдаунов, а также решения ОПЕК+ наращивать добычу с мая, мы ждем во второй половине года избытка предложения в среднем в 0,7 млн барр./день, что обусловит и более низкие цены на нефть - в среднем $55,5/барр. по Brent", - прогнозируют эксперты ПСБ.

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