Целевой ориентир по индексу Мосбиржи на 2П21 составляет 3720 - 4000 пунктов - ПСБ

Целевой ориентир по индексу Мосбиржи на 2П21 составляет 3720 - 4000 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

На взгляд экспертов банка, складывающаяся ситуация в мировой (за исключением еврозоны, где карантинные ограничения вносят коррективы) и российской экономиках, а также на глобальных рынках вполне может способствовать дальнейшему росту российского фондового рынка. Дивидендная доходность российского рынка акций остается привлекательной. По расчетам аналитиков ПСБ, фундаментальный потенциал роста рынка составляет 4254 п.

"Идеи роста присутствуют как в сегменте "голубых фишек", так и в других секторах. Полагаем, что до конца года ключевая ставка останется на относительно низком уровне и не превысит 5,5%. Это будет стимулировать приток средств внутренних инвесторов на фондовый рынок", - пишут эксперты ПСБ.

На их взгляд, по мере торможения экономической активности существует вероятность ухода от риска к концу года, что приведет к оттоку средств с фондовых рынков.

"Однако мы ожидаем, что инфраструктурная программа в США и крепость экономики КНР поддержат сантимент рынка. В 2021г оптимизм на мировых рынках может также ослабнуть из-за роста инфляционных рисков. В настоящий момент ФРС ожидает роста ставок лишь в 2023 году. Тем не менее при резком экономическом росте и снижении безработицы ставки могут быть увеличены и раньше. Учитывая санкционное напряжение и слабость рубля, пока не верим в полную реализацию фундаментальной стоимости, но целевой ориентир индекса Мосбиржи по базовому сценарию увеличился с 3720 до 4000 пунктов", - прогнозируют аналитики банка.

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