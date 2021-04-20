"Атон" позитивно оценивает перспективы GDR "Эталона"

Аналитики "Атона" позитивно оценивают перспективы GDR Группы "Эталон", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Объявленные операционные результаты Группы "Эталон" выглядят довольно слабыми, но нейтральными для динамики акций. Это результат не падающего спроса, а дефицита предложения, который транслируется в существенный рост цен и, в свою очередь, рост рентабельности компании. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумагу", - пишут аналитики "Атона".

Кроме того, "Эталон" утвердил размещение 88,5 млн акций, что составляет 30% от общего количества выпущенных обыкновенных акций компании, подчеркивается в комментарии. Первоначально компания предложит своим существующим акционерам подписаться на новые акции. АФК "Система", которая является одним из крупнейших акционеров компании, будет участвовать в размещении пропорционально ее текущей доле владения в капитале компании, а также разместит заявку на дополнительный объем акций, если они не будут проданы другим инвесторам в рамках процесса формирования книги заявок. Остальные акции, которые останутся после использования преимущественного права, будут предложены институциональным инвесторам.

"Цена размещения составляет $1,7 за акцию (или GDR). Чистые поступления от размещения в размере $150 млн будут использована для ускорения инвестиционной программы компании и расширения бизнеса. В соответствии со своей стратегией, Группа "Эталон" планирует ускорить пополнение земельного банка и рассматривает возможность приобретения ряда новых проектов в 2021 году общей чистой реализуемой площадью 3,5 млн кв. м. Дата закрытия реестра для участия в размещении для существующих акционеров - 26 апреля. Это ожидаемое событие, позитивное для развития компании. "Эталон" использует поступления от размещения для расширения своего земельного банка. Цена размещения соответствует рыночной цене, и мы считаем ее привлекательной для существующих акционеров", - отмечают эксперты "Атона".

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