Котировки нефти будут стремиться к $70/баррель - "Фридом Финанс"

Котировки нефти в среднесрочной перспективе будут стремиться к $70 за баррель Brent при сохранении высокой волатильности, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Цена майского фьючерса на нефть Brent на Мосбирже во вторник достигла месячного максимума, $68 за баррель. Позже, к 14:00, котировки отступили от него на 50 центов. Котировки нефти корректируются от годовых максимумов несмотря на то, что индекс доллара DXY демонстрирует слабость. Сырьевые товары показали самый большой недельный рост с начала марта. Локальной поддержкой для нефти послужила остановка добычи ливийской Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащей Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC). Причиной послужила многомесячная задержка правительственных выплат компании", - комментирует аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Более долгосрочным фактором для нефти становится усиление процесса сокращения запасов, полагает эксперт. Это происходит не только в США, что подтвердила отраслевая статистика от американского института нефти и Минэнерго страны, но и почти во всем мире. По информации МЭА, ещё в феврале в хранилищах оставалась лишь пятая часть тех дополнительных запасов, которые образовались в период пандемии.

"Снижение общих глобальных запасов произошло в первую очередь из-за реализации нефти, накопленной в танкерах и истощения ключевого хранилища в Южной Африке. Основной причиной восстановления баланса считаем то, что ОПЕК и присоединившиеся к организации страны заморозили существенные мощности по добыче нефти. Именно этот фактор, несмотря принятое решение о смягчении квот в ближайшие три месяца может быть драйвером роста котировок к верхней части текущего диапазона котировок", - отмечает Миронюк.

Аналитик подчеркивает, что почти весь оставшийся излишек нефти сосредоточен в Китае. Страна не представляет официальной статистики по запасам, о них можно судить по косвенным данным. Повышение отпускных цен на нефть Саудовской Аравией для азиатского региона, на взгляд эксперта, может быть связано с необходимостью для ОПЕК+ снизить объем запасов в Китае. Запасы нефти в Китае достигли примерно 100 дней чистого импорта (около 1,09 млрд баррелей) по информации Bloomberg. По данным Energy Aspect, они достигли близкого к этому уровня ещё в третьем квартале 2020 года и явной тенденции к их сокращению не прослеживается, указывает Миронюк.

"Ограничивает рост потребления ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Заболеваемость близка к пиковым значениям. Частично это компенсируется началом автомобильного сезона в США. Вакцинация в США проходит быстрыми темпами, что способствует снятию ограничений. При сохранении высокой волатильности в котировках, цена Brent будет тяготеть к верхней границе диапазона $60-70/баррель", - заключает эксперт "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.