Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению и заседания ЦБ РФ

Москва. 20 апреля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению, развития санкционной темы и пятничного заседания ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 76,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,13 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,34 копейки - до 83,5 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 апреля на 23,36 копейки, до 76,0155 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,47 копейки, до 91,7507 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на дневных торгах в отсутствие значимых актуальных поводов, способных повлиять на его внутридневную динамику, а также в ожидании развития санкционной темы и пятничного заседания ЦБ РФ. При этом рыночные ожидания свидетельствуют, что Банк России вновь повысит ключевую ставку, однако не ясно, как сильно. Игроки не уверены, что ЦБ решится на ускорение повышения ставки из-за недавних санкций США на госдолг, даже несмотря на рост инфляции.

"В эту пятницу мы ожидаем от ЦБ повышения ключевой ставки на 50 б.п. - до 5%. Такое решение было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на "навес" геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц. Напомним, что такой сценарий ужесточения монетарной политики недавно упоминал в качестве одного из трех возможных исходов глава департамента ДКП Кирилл Тремасов", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Запрет на приобретение финансовыми институтами США российских суверенных рублевых облигаций на первичном рынке не окажет существенного влияния на финансирование бюджета РФ и не приведет к нарушению деятельности финансовых рынков страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Тем не менее, новые санкции свидетельствуют о том, что политическая напряженность в отношениях России и США возрастает, обуславливая риск введения более жестких мер в будущем, отмечается в сообщении.

Сроки введения и характер дополнительных мер сложно предсказать, однако формулировка указа президента США Джо Байдена о введении новых санкций позволяет предположить, что существует вероятность не только введения последующих санкций, но и того, что они будут более жесткими и будут введены быстрее.

Помимо новых санкций также сохраняется возможность введения ограничений в рамках закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования" - уже в начале июня этого года.

"Агентство S&P Global указывает, что ограничения не окажут значимого влияния на бюджет и финансовые рынки России. В то же время отмечается, что риск новых санкций продолжит оказывать сдерживающее влияние на российские активы, и ожидается введение новых ограничений в ближайшие годы. Такие мнения совпали и со взглядами других рейтинговых агентств - санкции остаются основным риском для российских активов, а текущие меры не должны оказать значительного влияния на рынок. В то же время ситуация вокруг Украины продолжает оказывать давление на российские активы, дополнительный негатив в ближайшие дни будет связан с внутренней политической повесткой, при этом анонсирование инвестиционных программ может быть позитивно воспринято рынком. Санкционная премия в рубле и ставках сохранится в ближайшее время, но при отсутствии геополитической эскалации мы ожидаем возобновлениеядвижения в сторону 75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На этой неделе инвесторы ожидают также заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Кроме того, рынок находится в ожидании оглашения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному Собранию. Оно состоится в среду, 21 апреля.

"Согласно базовому сценарию, лидер страны укажет на прогресс в борьбе с пандемией и анонсирует дополнительные меры поддержки восстановления экономики. Для нашего рынка это будет сигналом к укреплению, если в ходе мероприятия не прозвучат жесткие и резкие комментарии на тему геополитических конфликтов России", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Цены на нефть эталонных марок повышаются днем во вторник, при этом ранее в ходе торгов Brent впервые с середины марта поднималась выше $68 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $67,41 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,62 за баррель, что на 0,38% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Действие майского фьючерса на WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов прибавляет в цене 0,43%, торгуясь около $63,7 за баррель.

S&P Global Platts отмечает оптимизм инвесторов в связи с улучшением прогнозов эпидемиологической ситуации в Европе, который, однако, сдерживается высокой заболеваемостью в Индии.

Банк России во вторник, 20 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 858,7 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 858,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 апреля, банки разместили 1 трлн 17,3 млрд рублей (при лимите 1,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 17,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 20 апреля провел доразмещение 43-го и 44-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 43-й выпуск был размещен в объеме 33 млрд 836,4 млн рублей, 44-й выпуск - в объеме 37 млрд 194,2 млн рублей. Средневзвешенная цена в обоих случаях составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов разнонаправленно изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 5,01% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 5,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 5 б.п. - до 5,43% годовых.