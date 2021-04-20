"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,3%, стоп-приказ: 550 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага торгуется в рамках среднесрочного восходящего тренда. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 750 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп-заявки на уровне 550 руб., риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,7", - указывают аналитики "Финама".

Также они отмечают, что в 2021г улучшить свои финансовые результаты "Татнефти" поможет восстановление цен на нефть, ослабление рубля и нормализация маржи нефтепереработки. Утвержденная дивидендная политика подразумевает выплату не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, что больше. Фактически на протяжении последнего года глава "Татнефти" Наиль Маганов несколько раз повторял, что компания намерена платить 100% свободного денежного потока в виде дивидендов, так как у нее "нет своих денег, а есть только деньги акционеров".

Основные цели стратегии, разработанной в 2030 году, подразумевают:

- Рост добычи нефти до 38,1 млн т против 26 млн т в 2020 году.

- Рост объема переработки нефти на "Танеко" до 14,8 млн т против 11,3 млн т в 2020 году.

- Рост глубины переработки на "Танеко" до 99% (выполнено) и выхода светлых нефтепродуктов с 80% до 89%.

- Рост EBITDA с 179,9 млрд руб. до 512 млрд руб., а FCF - с 95,7 млрд руб. до 430 млрд руб.

- Рост рыночной капитализации с $17 млрд до $31 млрд в сценарии низких цен на нефть, $36 млрд в базовом сценарии и $50 млрд в оптимистичном сценарии.

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