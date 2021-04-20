BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 410 руб

BCS Express 20 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" по цене около 357 руб. с целью 410 руб. за штуку". Потенциальная доходность: 14,8%; горизонт инвестирования: 8 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"При переходе через дивидендную отсечку целевая цена снижается на размер полученных дивидендов. Стоп-лосс для ограничения убытка в случае неудачи инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля", - указывает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Среди факторов в пользу покупки бумаг "Газпром нефти" аналитик инвесткомпании отмечает следующие:

- Добыча "Газпром нефти" в 2020г пострадала меньше остальных и осталась примерно на уровне 2019г за счет увеличения доли газа. На фоне возможного роста добычи нефти, в рамках смягчения квот по сделке ОПЕК+, компания может превысить допандемийный уровень производства углеводородов. При текущих ценах на нефть и газ это обеспечит рост EBITDA и потенциал для восстановления акций, полагает эксперт. Однако рынок игнорирует эти перспективы, возможно, из-за низкого уровня free-float. На текущий момент апсайд к допандемийным уровням по-прежнему составляет около 26%, в то время как многие другие представители сектора уже восстановились, отмечает Галактионов.

- Акции "Газпром нефти" с середины марта снизились на 9%, в то время как цены на нефть в рублях за тот же период выросли на 3%. Дисконт в стоимости акций выглядит неоправданным и, на взгляд Галактионова, может подстегнуть опережающий рост на краткосрочном горизонте при сохранении благоприятной конъюнктуры.

- Техническая картина, по мнению эксперта BCS Express, указывает на удачный момент для открытия длинных позиций. Зеркальный уровень 350 руб., выступавший сопротивлением в начале года, может отработать в качестве поддержки и стать ориентиром как для инвесторов, так и для спекулянтов.

Также аналитик инвесткомпании указывает и на возможный риск, в роли которого выступает ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке.

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