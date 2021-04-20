Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал небольшую коррекцию. Индикатор RSI продолжает находиться в зоне перекупленности (около 70 пунктов), поэтому краткосрочный потенциал роста широкого рынка ограничен. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Аналитик также отмечает, что в фокусе внимания инвесторов остаются квартальные отчеты. Компании из индекса S&P 500 преимущественно опережают консенсус-ожидания рынка в части прибыли на 6,9%, что является исторически высоким показателем. "Президент Байден и законодатели накануне обсудили возможность менее существенного повышения налоговой ставки на корпоративную прибыль, чем планировалось ранее. Эта возможность может стать краткосрочным драйвером роста широкого рынка", - пишет Сурков.

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