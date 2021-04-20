"Велес Капитал" рекомендует держать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 22423 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют держать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой на уровне 22423 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Норникель" представил ожидаемо слабые операционные результаты за первый квартал 2021 года на фоне аварии на Норильской обогатительной фабрике и подтопления рудников "Октябрьский" и "Таймырский", констатирует эксперт Василий Сучков.

"Несмотря на снижение продаж примерно на 10%, высокие цены реализации обеспечат рост финансовых показателей "Норникеля" в 2021 году. Главный риск заключается в переходе на выплату дивидендов из свободного денежного потока, который в текущем году будет крайне мал из-за выплаты экологического штрафа и резкого наращивания инвестиционной программы. Мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги "Норникеля" с рекомендацией "держать" и целевой ценой на уровне 22423 рублей", - пишет Сучков.

Аналитик также обращает внимание, что мировые цены на цветные металлы продолжают обновлять многолетние максимумы. Стоимость меди достигла $9400/тонну, палладия - $2800/унцию, платины - $1200/унцию.

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