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20 апреля 2021 года 11:31

Рынок акций РФ утром растет вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся в район 3590п

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $68 за баррель), а также благодаря некоторому затуханию санкционной риторики Запада в отношении России; индекс МосБиржи повысился в район 3590 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3586,62 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1486,41 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 76,0 рубля (-0,35 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,626% годовых (+1,7%).

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным.

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что власти Чехии объявили об исключении российской госкорпорации "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала. "Росатом" заявил, что исключение РФ из тендера по АЭС "Дукованы" в Чехии - нерыночное, мирный атом должен быть вне политики. Ранее в субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов, поскольку чешские власти считают причастными российские спецслужбы ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне основным поводом для не очень агрессивных продаж послужили политические риски из-за резко обострившихся отношений России с Чехией. Однако далее конфликт пока не получил развития: стороны всего лишь обменялись резкими заявлениями. Самое главное, что со стороны ЕС не было особо негативных заявлений и угроз новых санкций. Поэтому зреет мысль, что данный инцидент останется лишь в плоскости двух стран и скоро затухнет. Неприятный осадок остается, но это не очень веский повод для продолжения распродаж.

Во вторник внешний фон благоволит покупкам, к тому же дешевеет доллар (пара евро/доллар подает все признаки закрепления выше $1,20, открывая себе дорогу на $1,214). Слабость доллара толкает вверх не только фондовые индексы, но и сырьевые товары. Не исключено, что отметка $70 за баррель Brent может быть пройдена. На дорожающей нефти стоит обратить внимание на акции нефтяных компаний, прежде всего "Роснефти", которые фундаментально недооценены, компания является основным бенефициаром повышения добычи нефти Россией с мая этого года, а в последнее время слабо реагировала на рост нефти.

Довольно крепко выглядят акции Сбербанка - крупные инвесторы, в том числе иностранные, не очень испугались "чешского скандала". Так что поход акций Сбербанка выше 300 рублей никто пока не отменяет.

Короткие позиции по паре доллар-рубль пока выглядят более опасными и менее перспективными, чем длинные - до тех пор, пока пара не ушла в район 80 руб./$1. Слабость внутренней экономики, снижение сальдо торгового баланса в совокупности с выкупом валюты в ФНБ, а также постоянно появляющиеся политические и санкционные риски будут мешать росту рубля, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник относительно позитивный: нефть дорожает вместе с промышленными металлами на фоне слабого доллара. В Китае сохраняются ставки для премиальных заемщиков, что позитивно сказалось на фондовом рынке. Падение японских акций в большей степени связано с укреплением иены, чем со страхами по коронавирусу. Российский рынок акций может обновить свой максимум по индексу МосБиржи. Во всяком случае, риторика Чехии заметно смягчилась к вечеру понедельника, что допускает исчерпание нежданного дипломатического кризиса, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, по сообщениям СМИ, США могут запретить своим компаниям покупать российские долговые обязательства и на вторичном рынке. Это обстоятельство на время снизило у инвесторов аппетит к риску. Отдельные пакеты санкций не несут России большого экономического ущерба, но когда санкций много, создается некая токсичная экономическая среда, которая мешает развитию экономики.

На американском рынке акций индексы просели во главе с сектором технологий. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь превысила 1,6% годовых, и часть инвесторов это пугает. С другой стороны, сезон отчетности проходит успешно. Из примерно 9% компаний из списка S&P 500, которые к настоящему времени отчитались о прибылях и убытках за первый квартал, 81% превзошли оценки аналитиков по чистой прибыли. Исследование Bank of America Global Fund Manager показывает, что управляющие находятся в состоянии самоуспокоенности. Уоррен Баффет продолжает держать большие резервы по инвестированию, большинство же управляющих считают создание таких резервов излишней роскошью. Однако рынок акций США выглядит перегретым, индекс NASDAQ растет уже пятый квартал подряд. Сигналом тревоги может послужить пробитие индексов вниз сильной поддержки 13525 пунктов.

Цены на нефть 14 апреля пробили вверх мартовский понижательный тренд и с этого времени показывают восходящую динамику. Это позволяет парировать часть санкционных рисков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно ждать новых санкций США против топливно-энергетического комплекса России. Фьючерс на индекс РТС на дневном графике находится в "зоне быков", поэтому игра на понижение сопряжена с риском, отмечает Верников.

По мнению управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, нефть растет при поддержке валютного фактора.

Слабость доллара (индекс DXY опустился к 90,9 пункта, минимума за 6 недель) играет в "плюс" сырью: цены на нефть Brent проторговывают зону $67-68 за баррель. Вечером в фокусе внимания будет статистика по запасам сырья от API, в среду - от Минэнерго США - ожидается сокращение запасов нефти и дистиллятов, и рост запасов бензина. При поддержке валютного фактора ухудшение эпидемиологической ситуации несколько отходит на второй план. Тем не менее, спрос в этом году, скорее всего, будет достаточно слабым, сильного автомобильного сезона не ожидается, что обусловит более низкие цены на сырье во втором полугодии. Пока же нефть Brent делает попытки закрепиться выше $67-68 за баррель, отмечает эксперт.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,4-1%, Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,5%) отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Хотя инвесторы взяли паузу в покупках, настроения на рынке в целом остаются позитивными в отсутствие серьезных негативных факторов. Текущая неделя также обещает быть насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности, свои финансовые результаты опубликует 81 компания в составе S&P 500, по данным MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 упал на 2% на фоне новой волны роста заболеваемости COVID-19 в стране; китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), но минусует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,6%) и слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Народный банк Китая во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам двенадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

На нефтяном рынке цены растут на фоне ослабления доллара; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $67,9 за баррель (+1,3% и +0,4% накануне), майская цена WTI - $64,24 за баррель (+1,4% и +0,4% накануне).

Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт стоит $64,2 за баррель (+1,2%).

S&P Global Platts отмечает оптимизм инвесторов в связи с улучшением прогнозов эпидемиологической ситуации в Европе, который, однако, сдерживается высокой заболеваемостью в Индии.

Между тем Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.

Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+9,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5% и +2,2% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,5%).

Подешевели бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-1,5% и -2,6% "префы"), АДР Qiwi (MOEX: QIWI)(-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,76 млрд рублей (из них 3,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,12 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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