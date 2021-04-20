Бумаги "Норникеля" привлекательны в долгосрочной перспективе - ПСБ

Бумаги ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Скорректированный прогноз производственного плана на 2021 год указывает на то, что последствия аварии, по нашей оценке, могут стоить компании около 3% выручки. С учетом благоприятной рыночной конъюнктуры и устойчивости бизнеса ГМК мы считаем, что снижение производственных показателей в текущем году окажет минимальный негативный эффект на финансовый результат компании. На наш взгляд, акции "Норникеля" сохраняют долгосрочную привлекательность".

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