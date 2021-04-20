Возможно укрепление рубля к 75-76 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару к уровням 75-76 руб./$1 в краткосрочной перспективе при условии стабилизации геополитического фона, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

Наличие пространства для расширения уже введенных (довольно мягких) санкций со стороны США на рублевый госдолг в средне- и долгосрочной перспективе будет оказывать свое негативное влияние на оценку российских активов и рубля через меньшие объемы прямых и портфельных инвестиций в страну и более высокий структурный отток капитала, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

"Именно из-за него средне- и долгосрочные прогнозы по рублю в своей массе не предполагают резкого и/или устойчивого роста. Краткосрочные же перспективы, по нашему мнению, допускают небольшое укрепление в пределах 2-4% при условии постепенной стабилизации геополитического фона, поэтому ждем возврата к 75-76 руб./$1. Максимальная с середины 2018 года рублевая цена на нефть косвенно указывает на сохранение в рубле повышенной премии за риск", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.