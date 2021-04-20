Цена нефти, вероятно, поднимется к $68,4-68,8/барр. во вторник - Sber CIB

Цена нефти марки Brent в течение торговой сессии во вторник, вероятно, поднимется к уровням $68,4-68,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль во вторник утром немного укрепился и, скорее всего, будет торговаться около 76,2 руб./$1, полагают в инвестбанке. Рынки ждут послания президента России Федеральному Собранию, которое состоится в среду.

Также эксперты Sber CIB ожидают стабилизации рынка рублёвого госдолга на достигнутых уровнях во вторник.

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