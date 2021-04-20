Возможен краткосрочный подъем котировок нефти к $70/барр. - BCS Express

Возможен краткосрочный подъем котировок нефти марки Brent к уровню $70 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

"После просадки в первой половине торгов в понедельник нефтяные котировки смогли восстановить потери и закрыть день незначительным ростом, отыгрывая слабость доллара США. Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли торги в районе $67 за баррель и во вторник с утра продолжают рост. Краткосрочно возможен импульс в район $70 за баррель, но на более длинной дистанции уверенности в сохранении высоких уровней нет. Ключевым фактором во II квартале текущего года может быть динамика спроса", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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