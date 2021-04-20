Сильное укрепление рубля в ближайшие дни маловероятно - "Алор Брокер"

Сильное укрепление курса рубля к доллару в ближайшие дни маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с долларом чуть подрастает на утренних торгах во вторник, но "борьба" за отметку 76 руб./$1 продолжается. В ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но это не позволит рублю сильно укрепиться, - отмечает эксперт инвесткомпании. - По-прежнему считаем, что "шорты" по паре доллар/рубль более опасны и менее перспективны, чем "лонги", до тех пор, пока пара не ушла в район 80 руб./$1. Слабость внутренней экономики, снижение сальдо торгового баланса в совокупности с выкупом валюты в ФНБ, а также постоянно появляющиеся политические и санкционные риски будут мешать росту рубля".

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