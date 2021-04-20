Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индексу МосБиржи на старте недели удалось переписать исторические максимумы, но на этом подъем завершился, констатирует аналитик инвесткомпании. Инвесторы не нашли поводов для продолжения роста, в то время как на ключевых западных площадках в понедельник преобладали продажи.

"В качестве точки разворота по индексу Мосбиржи выступила область 3600-3620 пунктов. Эта зона ранее выделялась в качестве технического препятствия. В случае ее потенциального преодоления цели подъема сместятся в сторону 3690-3700 пунктов. Конкретно во вторник сделать это вряд ли получится. Тем более в понедельник, несмотря на позитивную динамику сырьевых площадок, повышенного спроса в российских активах не наблюдалось. В краткосрочной перспективе можем увидеть преимущественно нейтральную динамику", - пишет Карпунин в своем комментарии.

Эксперт BCS Express отмечает, что ситуация на рынке нефти остается благоприятной для российских индексов, однако этот фактор пока не в полной мере закладывается в цены.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что в настоящее время складывается благоприятная ситуация для нефтегазового сектора, который в понедельник был среди аутсайдеров. Формирование длинных позиций при дальнейшем откате может быть интересной среднесрочной ставкой, считает Карпунин.

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