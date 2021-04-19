Рынок акций РФ завершил день распродажами, индекс Мосбиржи откатился ниже 3575п после утреннего обновления максимума

Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ завершил основные торги в понедельник распродажами на фоне нисходящей коррекции индексов в США, а также на фоне опасений ужесточения введенных США антироссийских санкций и санкционной риторики ЕС. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов откатился ниже 3575 пунктов после утреннего обновления максимума выше 3605 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3574,08 пункта (-0,7%, максимум дня и новый пик - 3605,49 пункта), индекс РТС - 1476,58 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 76,25 рубля (+0,43 рубля), доходность 10-летних UST подросла до 1,585% годовых (+0,8%).

Как сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций - введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным. "К настоящему моменту нет каких-либо перемен в отношении новых санкций против России", - сказал он после видеоконференции глав МИД ЕС, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных ограничительных мер против РФ.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,8%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

ВТБ в первом квартале 2021 года удвоил чистую прибыль по МСФО, до 85,1 млрд рублей, на фоне роста доходов от основной деятельности и снижения расходов на резервы, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в преддверии "Дня инвестора", который состоится 20 апреля, опубликовал сокращенную аудированную отчетность за первый квартал по МСФО. Полная версия отчетности будет опубликована 30 апреля. Квартальный результат ВТБ оказался больше, чем вся прибыль 2020 года, составившая 75,3 млрд рублей.

Результаты заставляют ВТБ думать о таргетировании верхнего диапазона прогноза по прибыли на 2021 год на уровне 250-270 млрд рублей, отметил Пьянов.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, для российского рынка негативом в понедельник выступила напряженная геополитическая обстановка - на выходных антироссийская риторика на Западе усилилась.

Нефть в течение дня делала попытки восстановления, но вечером осталась в консолидации, фьючерс на Brent находился немного ниже уровня $67 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказывал произошедший на выходных всплеск заболеваемости коронавирусом в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, угрожающий спросу со стороны ключевого потребителя нефти. Однако нефтяные цены поддерживает сохранение оптимизма на биржевых площадках, позитивные данные по экономике США и Китая, а также снижение доллара (индекс доллара DXY опустился к уровням начала марта, до 91,1 пункта), отмечает эксперт.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на фоне умеренной динамики основных "голубых фишек" на российском рынке отмечался рост акций "второго эшелона", среди которых лидировал "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+5,9%). Компания получила в минувшем году чистую прибыль в размере 3,1 млрд рублей против убытка годом ранее, и менеджмент допускает возможность выплаты дивидендов. Позитивные новости привлекли внимание участников рынка: объем торгов бумагами "КАМАЗа" оказался в 12 раз выше среднего для этих акций. Акции "второго эшелона" являются более волатильными из-за сравнительно невысокого объема торгов, поэтому их котировки сильно реагируют как на позитивные, так и на негативные новости.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов ускорили снижение, не получив поддержки от внешнего фона. Акции золотодобытчиков в понедельник находились в лидерах роста на фоне достижения ценами на драгоценный металл максимума с конца февраля текущего года ($1790 за унцию). Рассчитывать на дальнейшее повышение золота ближе к $1800-1825 стоит при положении выше поддержки $1765 за унцию. Дополнительную поддержку бумагам Petropavlovsk (MOEX: POGR) оказывали новости о вводе в совет директоров еще одного независимого директора Михаила Иржевского, заместителя гендиректора по правовым вопросам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Новость благоприятна для восприятия компании после корпоративного конфликта.

В США индексы корректируются вниз во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Отсутствие значимых макроэкономических сигналов побудило инвесторов зафиксировать часть прибыли, но о значимых продажах речи пока не идет. Вторник также в основном будет интересен с точки зрения корпоративных новостей, что может обеспечить почву для развития умеренной коррекции.

На рынке акций РФ краткосрочная картина ухудшится только в случае закрепления индексов МосБиржи и РТС ниже 3525 и 1455 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На геополитической повестке внимание переключилось на состояние здоровья Навального, но российский рынок в ближайшие дни, скорее всего, будет следовать за мировым фоном и весьма вероятно вернется к росту при возобновлении восходящей динамики нефтяных цен. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3520-3620 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, лидером снижения выступил сектор финансов, где главные потери понесли бумаги ВТБ, которые в предыдущие дни росли на ожиданиях сильной отчетности, и по факту случившегося произошла спекулятивная распродажа. Тем не менее, результат ВТБ оказался довольно сильным, при сохранении данной динамики показателей можно ждать повышения курса акций до 0,06 рубля и даже выше.

Рубль игнорирует глобальную слабость доллара из-за очередных геополитических осложнений. Ожидания по заседанию ЦБ РФ говорят об уверенности большинства участников рынка в повышении ставки на 25 базисных пунктов, но некоторые допускают изменение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Аргументами в пользу второго варианта выступают факторы внешнеполитического риска, которые требуют от рубля более высокой доходности для обеспечения стабильности курса. РФ и Чехия обменялись высылкой дипломатов. Польша также может ждать ответных действий. Глава европейской дипломатии высказался насчет ухудшения отношений ЕС и РФ, хотя уже сложно подумать, до какой степени они могут ухудшиться. Также присутствуют и другие истории, которые широко освещаются в СМИ. В любом случае, фон для рубля пока остается неблагоприятным, хотя уже нет напряженности предыдущей недели, когда США объявляли о новых рестрикциях.

Индийская история с коронавирусной инфекцией продолжает оказывать влияние на нефть. Регион Дели объявил о карантине на 6 дней, как и в 13 других штатах. В стране ежедневно отмечается прирост заболеваемости. Гонконг приостанавливает полеты в Индию, Пакистан и Филиппины. Тем не менее, в стане нефтяных оптимистов становится довольно тесно. Аналитики JPMorgan полагают, что в мае Brent поднимется выше $70 за баррель (ранее предполагалось, что это случится лишь в сентябре). Накануне также стало известно, что в МЭА отмечают падение запасов в странах ОЭСР до средних значений за пять лет. Соответственно, на рынке сохраняется дефицит, а спрос вполне может поглотить дополнительные объемы, когда в мае ОПЕК+ планирует увеличить добычу. В США, как минимум, уже говорят о полном открытии экономики на фоне половины привитого взрослого населения, отмечает аналитик.

Американский рынок акций будет проявлять осторожность после очередного обновления максимумов. Частичную поддержку рынку могут оказать казначейские обязательства, чья доходность начала снижаться. Тем не менее, бурный рост в последнее время оставляет немного пространства для дальнейшего оптимизма. В России рынок акций и рубль остаются под давлением внешнеполитических рисков, констатирует Кочетков.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,5%, при этом обновили максимумы вторые торги подряд Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,4%).

Поддержку рынку на минувшей неделе оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs и JPMorgan.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе нет единого вектора (индекс CAC 40 подрос на 0,2%, FTSE и DAX просели на 0,3-0,6%), "минусуют" США (индекс S&P 500 просел на 0,6%).

На нефтяном рынке цены в понедельник стабилизировались после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели; цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $66,72 за баррель (-0,1% и -0,3% в пятницу), майская цена WTI - $63,15 за баррель (+0,03% и -0,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Сдерживающим для рынка фактором выступают опасения сокращения спроса на сырье в условиях подъема заболеваемости COVID-19 в Индии и Японии. В то же время эксперты JPMorgan ожидают подъема стоимости Brent до $70 за баррель уже в мае, рассчитывая на увеличение спроса в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,9%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,5%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%).

Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-0,2%, до 86,85 рубля) на годовом собрании 16 апреля приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,73 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Часть чистой прибыли в размере 3,1 млрд рублей решено направить на реализацию стратегической программы развития НКНХ.

Подорожали бумаги ПАО "Русс-Инвест" (+24,9%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+10,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,1%), "КАМАЗа" (+5,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,8%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+4,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+4,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,1%), Petropavlovsk (+3,7%).

ПАО "КАМАЗ" по итогам 2020 года получило 3,104 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 1,955 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Финансовые результаты ПАО "КАМАЗ" за 2020 год позволяют думать о выплате дивидендов: вопрос обсуждался, решение за акционерами, сообщил журналистам гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,85 млрд рублей (из них 14,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,71 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,48 млрд рублей - на акции "Норникеля").