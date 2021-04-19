Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро из-за опасений ужесточения санкционного противостояния

Москва. 19 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне политических разногласий и санкционного противостояния между РФ и другими странами.

Курс доллара США составил 76,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,74 руб./EUR1, подорожав на 89,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,6 копейки - до 83,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних на опасениях возможного ужесточения антироссийской риторики со стороны западных стран. Как заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным.

"К настоящему моменту нет каких-либо перемен в отношении новых санкций против России", - сказал он после видеоконференции глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных ограничительных мер против РФ. "Положение дел может измениться, но ситуация такова, как я ее объяснил", - добавил он.

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудили тему высылки российских дипломатов из Чехии, ситуацию на границе России и Украины, а также состояние здоровья находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального.

На прошлой неделе новый пакет антироссийских санкций приняли США, однако по факту они оказались менее жесткими, чем представляли себе участники рынка. 15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. Новые меры не затронули вторичный рынок российского госдолга.

Введение новых американский санкций в отношении России ухудшит финансовую гибкость правительства страны, однако эффект санкций будет ограниченным с учетом низких потребностей РФ в заимствованиях, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Мы ожидаем, что сужение круга вариантов привлечения финансирования для российского правительство будет иметь отрицательные последствия, но низкие потребности государства в заимствованиях смягчат их. Зависимость России от внутренней финансовой системы при привлечении финансирования повысится", - говорится в обзоре.

Вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа, по данным на начало апреля, находились на минимальном за пять лет уровне - 19,7% - по сравнению с 35% в феврале 2020 года.

"Мы ожидаем, что дальнейшее сокращение доли иностранного участия на первичном рынке российского госдолга приведет к увеличению стоимости заимствования", - отмечают в Moody's.

Между тем, как сообщили в выходные западные СМИ, администрация Джо Байдена спустя всего два дня после санкций послала сигнал о возможности их ужесточения. В субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что администрация США сейчас оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций - введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Администрация будет изучать реакцию рынков на введение санкций, включая поведение рубля, и следить за долей иностранного владения в ОФЗ, отмечают источники Bloomberg. Интерес для Вашингтона представляет решение совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке (заседание пройдет 23 апреля - ИФ) и динамика потоков капитала.

В центре внимания рынка на этой неделе заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России, которые состоятся в четверг и пятницу. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Напротив, согласно ожиданиям рынка, ЦБ РФ, скорее всего, повысит уровень ключевой ставки. После заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, если прошлую неделю рубль завершил на мажорной ноте на фоне более мягких, чем ожидалось, санкций со стороны США и новостей о возможном двустороннем саммите президентов России и Америки, то эту неделю российская валюта начала с небольшого снижения. "Разумеется, не обошлось без волнений геополитического новостного фона на выходных, но сегодня к нему добавились незначительно снижающаяся нефть, а также ожидание пятничного решения по ключевой ставке Центрального банка РФ, в преддверии которого инвесторы не торопятся занимать новые позиции в рубле. Мы считаем, что ЦБ РФ может повысить ставку на 0,5%, до 5%", - отметил Голубов.

"Новую неделю рубль начал с ослабления, реагируя на сохранение геополитической напряженности. (. . .) Отметим, что доходности ОФЗ в первой половине дня также поднимались, отражая геополитическую напряженность. Впрочем, во второй половине дня котировки стабилизировались: доходность десятилетних бумаг находилась в районе 7,15% годовых. В целом на валютных площадках EM наряду с рублем слабели турецкая лира и индийская рупия. Бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо демонстрировали укрепление", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению вечером в понедельник после незначительного снижения в первой половине дня.

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones. Это максимальный недельный подъем с начала марта, отмечают аналитики Saxo Bank.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,12% - до $66,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,19% - до $63,25 за баррель.

Опасения инвесторов вызывает продолжающееся распространение коронавируса в таких странах, как Индия, где пятый день подряд было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев заражения за сутки. Тем временем прирост случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе стал рекордным, превысив 5,2 млн случаев, несмотря на вакцинацию, сообщает Bloomberg.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 апреля на 69,56 копейки, до 75,5535 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0158 рубля, до 91,476 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 50,65 копейки по отношению к пятнице и составил 76,2004 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 49,86 копейки и составил 76,2259 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 117,16 млн, из которых $683,519 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 433,641 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 85,9 копейки, до 91,49 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 89,3 копейки и составил 91,5924 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,496 млн, из которых EUR122,939 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR285,557 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слабо повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,99% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 5,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 5,48% годовых.