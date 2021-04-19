Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже

Название компании Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Дивид. доходностьна 12 мес. Baidu Inc. 16 289 руб. 62% - Micron Technology 6 914 руб. 29% - ConocoPhillips 3 896 руб. 27% 3,4% Sony Corp. 8 473 руб. 26% 0,4% Amazon.com Inc. 259 284 руб. 19% - Salesforce. com 17 688 руб. 18% - PayPal Holdings 20 581 руб. 15% 0,04% General Motors Co. 4 477 руб. 13% 1,2% Facebook 23 353 руб. 10% - Microsoft Corp. 19 887 руб. 8% 0,9% Alphabet Inc. 175 256 руб. 5% - Freeport-Mcmoran Inc. 2 909 руб. 4% 0,9%

Baidu, Micron Technology, ConocoPhillips, Sony, Amazon.com, Salesforce, PayPal, General Motors, Facebook, Microsoft, Alphabet и Freeport-Mcmoran вошли в топ акций иностранных компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, говорится в комментарии Sberbank CIB. Sber CIB в нефтегазовом секторе заменяет ExxonMobil и Chevron на ConocoPhillips. С момента включения в топ акции ExxonMobil выросли на 32%, а Chevron - на 8%. ConocoPhillips в марте возобновила обратный выкуп акций на $1,5 млрд. Компания должна показать хорошие финансовые результаты за I кв. 2021г, полагают аналитики инвестбанка. В игровой индустрии Sber CIB заменяет Activision Blizzard на Sony, поскольку ожидает, что по мере восстановления экономики геймеры начнут активнее покупать консоли, в том числе PlayStation 5. Среди платежных систем вместо Mastercard аналитики включили в список фаворитов платежную систему PayPal - она активнее продвигается в вопросе адаптации криптовалют. Аналитики Sber CIB в горно-металлургическом секторе вместо золотодобывающей компании Newmont (+9%) добавили в список производителя меди Freeport-McMoran, поскольку активное восстановление экономики в этом году может привести к повышению спроса на медь. Также аналитики включили в топ акции производителя полупроводников Micron на фоне текущего глобального дефицита чипов на рынке. Среди китайских компаний Alibaba заменена на использующую искусственный интеллект Baidu. Alibaba остаётся под давлением, а акции Baidu значительно подешевели после требования о внесении дополнительных средств со стороны фонда Archegos Capital Management. При этом Baidu стремится укреплять позиции на рынке электромобилей, отмечается в комментарии. Sber CIB также добавляет в топ акции General Motors на фоне значительной программы инвестирования в рынок электромобилей. Топ иностранных акций на Мосбирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.