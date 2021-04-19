Цены "длинных" евробондов РФ в понедельник немного снизились, изменения цен остальных бумаг оказались незначительными

Москва. 19 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник немного снизились на фоне опасений возможной новой волны повышения базовых процентных ставок, а также сохраняющихся санкционных рисков; изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 16 апреля и составила 115,635% от номинала, что соответствует доходности 1,86% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,115% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день всего на 0,5 пункта и составил 182 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 10 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,05% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 3,805% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, до 126,95% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,755% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 112,71% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 2,11% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,185% от номинала (доходность - 1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 26 базисных пунктов, подешевев до 123,9% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,8% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 базисных пунктов, до 110,74% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,37% годовых).

"Сегодня рынок российских еврооблигаций был довольно вялым. С одной стороны, участники рынка опасаются возможного нового витка роста базовых процентных ставок, а с другой стороны, на рынок давят сохраняющиеся санкционные и геополитические риски. Кроме того, инвесторы ждут итогов запланированного на конец этой недели очередного заседания Банка России по ставке. В совокупности все эти факторы формируют в большей степени негативный, нежели позитивный, фон. Но и для активных продаж пока тоже нет особых поводов, поэтому в "коротком" и среднесрочном сегментах мы наблюдаем незначительную разнонаправленную динамику котировок, и лишь "длинные" выпуски демонстрируют некоторое ценовое снижение, но в целом оно тоже относительно небольшое. Возможно, во второй половине недели ситуация на рынке станет более понятной и прогнозируемой, и в результате сформируется уже более четкая тенденция", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.