Геополитическое давление на рубль сохраняется - "Велес Капитал"

Геополитическое давление на рубль в начале текущей недели сохраняется, отмечает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Новую неделю рубль начал с ослабления, реагируя на сохранение геополитической напряженности. Курс доллара в течение дня поднимался выше 76,40 руб./$1 и ближе к вечеру прибавлял около 0,6%. Укрепление евро выглядело гораздо более агрессивным: к окончанию рабочего дня единая европейская валюта прибавляла около 1%, что было в том числе обусловлено ростом курса на глобальном рынке (в частности, пара евро/доллар впервые с начала марта поднялась выше уровня 1,2", - пишет эксперт инвесткомпании.

Доходности ОФЗ в первой половине дня также поднимались, отражая геополитическую напряженность. Впрочем, во второй половине дня котировки стабилизировались: доходность десятилетних бумаг находилась в районе 7,15% годовых, констатирует Кравченко.

Эксперт указывает, что в целом на валютных площадках EM наряду с рублем слабели турецкая лира и индийская рупия. Бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо демонстрировали укрепление.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.