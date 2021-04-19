"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 с целью 3000 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с прогнозной целью на уровне 3000 рублей, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка X5 по операционным результатам за первый квартал 2021 года выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 506,7 млрд руб.) на фоне роста сопоставимых продаж. При этом онлайн-продажи выросли в 4,6 раза (до 10,5 млрд руб.). Результаты относительно прошлого года слабые, темпы роста снизились, но здесь нужно помнить, что в первом квартале 2020 года был сильный рост показателей за счёт влияния пандемии коронавируса. Сохраняем рекомендацию покупать бумаги X5 с целью 3000 рублей", - отмечает эксперт Дмитрий Баженов.

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