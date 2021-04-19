Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля - ING Bank

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. (до 4,75%) на заседании в пятницу, 23 апреля, считает главный экономист ING Bank Дмитрий Долгин.

"Главным событием для рынка РФ на текущей неделе будет решение ЦБ по ключевой ставке в пятницу, Ожидаем повышения на 25 б.п. - до 4,75%, учитывая, что ИПЦ, вероятно, достиг пика 5,8% г/г в марте, но инфляция будет оставаться выше 5% до конца года, а достижение цели ЦБ по инфляции в 4% откладывается. При этом вариант повышения ставки на 50 б.п. также не исключен, учитывая новые ограничения на выезд туристов в Турцию (потенциально усиливающий внутреннее инфляционное давление) и повышенную волатильность финансового рынка из-за сохранения внешнеполитических рисков", - пишет Долгин в своем комментарии.

Ежегодное обращение президента РФ к Федеральному собранию (в среду), на котором могут быть объявлены дополнительные фискальные стимулы, по мнению эксперта ING Bank, может стать важной вводной перед заседанием ЦБ. Данные по розничной торговле за март и реальным зарплатам за февраль (вторник) также будут учитываться при принятии решения, полагает он. Более высокие по сравнению с ожиданиями темпы роста могут стать дополнительным аргументом в пользу ускоренной нормализации денежно-кредитной политики РФ, считает Долгин.

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