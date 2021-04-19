Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и опасений ужесточения санкционного противостояния

Москва. 19 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и политических разногласий и санкционного противостояния между РФ и другими странами.

Курс доллара США составил 76,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,73 руб./EUR1, подорожав на 87,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,9 копейки - до 83,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 апреля на 69,56 копейки, до 75,5535 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0158 рубля, до 91,476 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти и в ожидании возможного ужесточения антироссийской санкционной политики со стороны европейских стран.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания в понедельник обсудят тему высылки российских дипломатов из Чехии, ситуацию на границе России и Украины, а также состояние здоровья находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, чешский коллега нас проинформирует об этом. Продолжим обсуждение ситуации с господином Навальным, которая очень беспокоит", - сказал Боррель. Он отметил, что теперь "ситуация ухудшилась еще сильнее", и ответственность за здоровье Навального лежит на российских властях.

"В-третьих, ситуация на украинской границе с развертыванием российских войск, с учениями. Это очень опасная ситуация, и мы призываем Россию отвести свои войска от границы Украины", - сказал Боррель.

На прошлой неделе новый пакет антироссийских санкций приняли США, однако по факту они оказались менее жесткими, чем представляли себе участники рынка. 15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. Новые меры не затронули вторичный рынок российского госдолга.

Введение новых американский санкций в отношении России ухудшит финансовую гибкость правительства страны, однако эффект санкций будет ограниченным с учетом низких потребностей РФ в заимствованиях, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Мы ожидаем, что сужение круга вариантов привлечения финансирования для российского правительство будет иметь отрицательные последствия, но низкие потребности государства в заимствованиях смягчат их. Зависимость России от внутренней финансовой системы при привлечении финансирования повысится", - говорится в обзоре.

Вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа, по данным на начало апреля, находились на минимальном за пять лет уровне - 19,7% - по сравнению с 35% в феврале 2020 года.

"Мы ожидаем, что дальнейшее сокращение доли иностранного участия на первичном рынке российского госдолга приведет к увеличению стоимости заимствования", - отмечают в Moody's.

В центре внимания рынка на этой неделе заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры не рассчитывают, что ЕЦБ предпримет какие-то действия, но будут ждать от него сигналов, касающихся будущей нормализации политики.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник.

Опасения инвесторов вызывает продолжающееся распространение коронавируса в таких странах, как Индия, где пятый день подряд было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев заражения за сутки. Тем временем прирост случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе стал рекордным, превысив 5,2 млн случаев, несмотря на вакцинацию, сообщает Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,3% - до $66,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,35% - до $63,04 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones. Это максимальный недельный подъем с начала марта, отмечают аналитики Saxo Bank.

"В течение недели рубль был в лидерах среди валют развивающихся стран. Российская валюта укрепилась на 2%, индекс валют развивающихся стран EMCI вырос на 1,0%. Этому способствовали рост цен на нефть, улучшение аппетита к риску в глобальном масштабе и снижение геополитических рисков. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, динамикой цен на нефть и геополитическим фактором. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем на уровне 75-77 рублей за доллар. Волатильность российской валюты может сохраниться на относительно повышенном уровне", - говорит директор по инвестициям "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин.

"Санкционная премия остается в российских активах - США оставляют за собой право введения новых санкций, при этом отмечая, что новые ограничения могут быть уже против вторичного долгового рынка. Сегодня давление на рубль оказывает ситуация с Навальным. ЕС пока не поддержал своих американских коллег введением санкций, и рынок опасается, что это может скоро измениться. Негатив также продолжает исходить от ситуации в восточной Украине. В отсутствие геополитической эскалации мы ожидаем, что курс возобновит движение к 75 руб./$1, впрочем, в ближайшие дни фон для рубля, вероятно, будет негативным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слабо повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,99% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 5,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 5,48% годовых.