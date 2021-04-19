"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции State Street с прогнозной ценой $109

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции State Street Corp. с прогнозной ценой в базовом сценарии на уровне $109 за штуку на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Котировки акций State Street Corp., по нашему мнению, обладают потенциалом роста. Прогнозная цель для базового сценария в течение года составляет $109. Мы рассматривает бумаги банка как недооцененные и считаем, что их стоит покупать. При "медвежьем" сценарии цена акций не превысит $94, в то время как при "бычьем" может достичь $118", - пишет эксперт инвесткомпании Георгий Сурков.

Аналитик отмечает, что State Street Corp. удалось продемонстрировать относительно благоприятные показатели за первый квартал 2021 года на фоне других банков благодаря концентрации на сегменте непроцентного дохода, а также низкой концентрации кредитов на балансе компании (9,97% от активов), которые в текущих условиях обеспечивают достаточно низкий процентный доход при одновременном росте кредитных рисков. В течение отчетного периода выплаты акционерам в виде дивидендов и средств, полученных в ходе возобновленной программы по обратному выкупу акций, составили $659. Во втором квартале банк планирует продолжить buyback на сумму $425 млн, обращает внимание Сурков.

Также эксперт "Фридом Финанс" отмечает, что State Street Corp. характеризуется хорошим показателем достаточности базового акционерского капитала (CET1 - 11,9%), что обеспечивает возможность абсорбировать как кредитные убытки, так и потери от рыночной переоценки активов в случае коррекции. На 2021 год главным риском для банка остается возможное снижение котировок широкого рынка, что приведет к ослаблению финансовых результатов.

State Street Corp. - одна из крупнейших инвестиционных компаний (активы под управлением - $3,6 трлн на первый квартал 2021 года) и второй старейший из ныне действующих банков США ($40,3 трлн активов в депозитариях) .

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