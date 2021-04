BCS Express открыл торговую идею: покупать акции NetEase с целью $120

BCS Express 19 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции NetEase Inc. с целью $120 за штуку". Цена входа: уровни $105-108,5, потенциальная доходность: 12%; горизонт инвестирования: III квартал 2021 года, стоп-лосс: $99, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С пика середины февраля акции падали на 25%. Остановка произошла вблизи 200-дневной скользящей средней. На дневном графике появился первый импульс роста за счет пробоя вверх уровня $105, затем цена откатывалась в образованную зону покупок $99,6-105 и вновь закрепилась выше нее. Сформированное движение указывает на рост акций с целью на отметке $120-122 (потенциал роста 12%)", - пишет эксперт Андрей Мамонтов.

Среди факторов в пользу покупки бумаг NetEase аналитик инвесткомпании отмечает следующие:

- Выручка растет от года к году. В 2020 г. продажи выросли на 32,6%. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост в 2021 году на 20%, в 2022 году - на 16%.

- Основной бизнес онлайн-игр обеспечил 74% выручки и 89% прибыли за 2020 финансовый год. Остальные 26% продаж получены за счет инновационных предприятий и платформы онлайн-образования Youdao.

- Ключевые новые игры NetEase, которые будут выпущены в 2021 году, в основном ориентированы на зарубежные рынки. В портфель будущих релизов входят Harry Potter: Magic Awakened, The Lord of the Rings: Rise to War, Diablo Immortal и Pokemon Quest - каждая игра может расширить охват за пределами Китая, что скажется на увеличении продаж.

- Прогнозируется увеличение EPS в 2021 году до уровня $4,1 на акцию, что на 21% выше результата 2020 года. В 2022 году ожидается рост на 17%.

"У NetEase есть возможности для расширения на рынках мобильных игр, онлайн-образования Youdao и платформы для музыки, а ее акции дешевле по сравнению с прямыми конкурентами, учитывая потенциал долгосрочного роста", - указывает Мамонтов.

Предупреждает эксперт BCS Express и о возможных рисках:

- Основным риском для NetEase являются будущие расходы на продажи и маркетинг - они могут снова превысить ожидания, но оказаться неэффективными.

- Новые игры, выпущенные в 2021 году и позже, могут не оправдать ожиданий рынка.

- В США принят закон об отчетности компаний. Китайские игроки, не соблюдающие стандарты аудита США в течение трех лет подряд, пройдут делистинг на американских фондовых биржах. Информации, подтверждающей несоблюдение требований аудита китайскими компаниями, до сих пор не было.

NetEase Inc.- китайский разработчик интернет-технологий, ориентированных на онлайн-игры для ПК и мобильных устройств, онлайн-обучение, потоковую передачу музыки и платформу электронной коммерции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.