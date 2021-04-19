Возможно укрепление рубля до 70-73 руб./$1 в краткосрочной перспективе - BCS GM

Рубль в целом обладает потенциалом укрепления до уровней 70-73 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Мы считаем, что в среднесрочной перспективе рубль может укрепиться еще больше: в случае расширения контактов РФ и США, включая подготовку двустороннего саммита, рубль уже в апреле может вырасти до 70-73 руб./$1. Хотя при таком сценарии главную роль должно сыграть снижение геополитических рисков, немаловажное значение также будет иметь и ситуация на рынке нефти: рост нефтяных котировок в последние дни увеличивает потенциал и для роста курса рубля", - указывает эксперт.

Тихомиров при этом отмечает, что существует риск развития ситуации и по негативному сценарию, когда волны эскалации в российско-американских отношениях будут продолжаться, что в итоге неминуемо будет стимулировать отток капитала с российского рынка. "В таких условиях ожидать укрепления курса рубля было бы неправильным (даже несмотря на поддержку со стороны нефтяного рынка). Мы считаем, что при негативном развитии политической ситуации рубль останется под давлением, и его курс будет колебаться в диапазоне 77-80 руб./$1", - пишет он.

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