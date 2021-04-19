"Фридом Финанс" позитивно оценивает перспективы роста цены акций Netflix на горизонте года

Аналитики "Фридом Финанс" в целом позитивно оценивают перспективы роста котировок акций Netflix Inc. в течение следующих двенадцати месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

20 апреля квартальный отчет представит лидер рынка видеостриминга Netflix. Ожидается, отмечает главный аналитик Михаил Денисламов, что выручка составит $7,12 млрд (+23,7% г/г) при операционной рентабельности на уровне 25%. EPS, по прогнозам, вырастет с прошлогодних $1,57 до $2,97, что полностью совпадает с прогнозом менеджмента. Инвесторы также ожидают, что на фоне сохранения спроса на домашние развлечения в январе-марте платными подписчиками стали 6,435 млн человек, тогда как менеджмент прогнозировал рост аудитории на 6 млн, обращает внимание Денисламов.

"Мы позитивно оцениваем перспективы повышения котировок акций компании в следующие 12 месяцев, однако ближайший отчет имеет слабые шансы стать драйвером к росту, поскольку прошедший квартал был слабо насыщен значимыми премьерами. При этом оценки менеджмента в отношении следующего отчетного периода будут весьма осторожными из-за постепенного открытия ведущих экономик, возвращения спортивных трансляций и ожидаемого на этом фоне снижения потребления развлекательного онлайн-контента", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.