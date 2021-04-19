BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли T-Mobile US, Arista Networks, Zimmer Biomet Holdings, Albemarle и Fastenal Co., говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на текущую неделе мы включаем оператора беспроводной связи T-Mobile US. Компания образована в результате слияния подразделения холдинга Deutsche Telekom и регионального мобильного оператора MetroPCS в 2013 году. Технологии 5G - новый главный катализатор роста рынка услуг беспроводной связи на фоне распространения соответствующих мобильных устройств. Частоты в диапазоне 2,5 МГц, нужные для развертывания сети нового поколения и полученные в результате слияния со Sprint, помогут T-Mobile опередить основных конкурентов (Verizon и AT&T)", - отмечают эксперты.

Еще один новичок в рейтинге - Zimmer Biomet (крупнейший в США производитель ортопедической продукции разрабатывает и выпускает имплантаты для ортопедического реконструирования, включая суставные протезы). "Мы ожидаем ускорения роста выручки и улучшения показателей рентабельности по мере восстановления объемов оказания ортопедических услуг. Распространение робототехнической платформы ROSA поможет компании завоевать новые позиции в хирургических отделениях и больницах", - указывают аналитики инвесткомпании.

"Сохраняем в числе фаворитов Arista Networks. Компания является одним из крупнейших поставщиков облачных сетевых решений для интернет-компаний, провайдеров облачных сервисов и ЦОД нового поколения. Технологии компании совершили прорыв на рынке решений для крупных предприятий и поставщиков облачных услуг, и Arista может обеспечить стабильный рост выручки и EPS в годовом сопоставлении в течение 2021 года", - пишут в BCS Global Markets.

По-прежнему в числе перспективных бумаг, на взгляд экспертов, Albemarle. "Благодаря приобретению Rockwood Holdings в январе 2015 года компания стала ведущим производителем лития, использующегося при производстве аккумуляторных батарей. Мы ожидаем, что Albemarle останется ведущим поставщиком лития для аккумуляторов электрокаров, несмотря на временное замедление роста спроса и снижение цен из-за пандемии. По нашим прогнозам, совокупный годовой рост рынка лития составит 30% в 2021-2025 гг., что благоприятно отразится на результатах компании", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Остались в топ-5 и бумаги Fastenal. "Компания реализует промышленные и стройматериалы в примерно 2100 магазинах и 1100 точках продаж. Fastenal генерирует существенный объем денежных средств и демонстрирует сильные балансовые показатели. Менеджмент уверен в долгосрочных перспективах и неоднократно повышал дивиденды за последние 2 года. Компания имеет статус поставщика в сфере "критической инфраструктуры", - обращают внимание в BCS Global Markets.

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