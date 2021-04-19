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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 4150-4200 пунктов - "Фридом Финанс"
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19 апреля 2021 года 15:03
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 4150-4200 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию, консолидируясь в диапазоне 4150-4200 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает движение в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому краткосрочный потенциал роста широкого рынка ограничен. Ближайшее значимое сопротивление располагается на уровне 4200 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. Мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют, на взгляд эксперта, смешанную динамику. В центре внимания остаются глобальные тренды по заболеваемости COVID-19 и темпам вакцинации. Прививочная кампания в США реализуется по намеченному плану, что поддерживает оптимизм инвесторов, однако количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за последнюю неделю достигло пикового уровня с начала пандемии из-за рекордной заболеваемости в Индии. Ситуация с приостановкой использования препарата от J&J также остается в фокусе внимания, однако, по мнению Денисламова, американский регулятор повторно рассмотрит вопрос о безопасности данной вакцины максимально оперативно, что должно привести к возобновлению ее использования с некоторыми ограничениями по полу и возрасту прививаемых людей. "Ключевым источником волатильности широкого рынка в краткосрочной перспективе является сезон отчетности, - отмечает аналитик "Фридом Финанс". - Комментарии менеджмента ряда компаний на прошлой неделе укрепили уверенность инвесторов в перспективах быстрого восстановления экономики. По данным FactSet, 81% отчитавшихся компаний (преимущественно банков) в составе S&P 500 продемонстрировали EPS лучше ожиданий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-SАКЦИИ-ПРОГНОЗ
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