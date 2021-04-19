"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $475

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $475 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,25%, стоп-приказ: $355, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения - актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При таком входе, при открытии позиции на 12,4% от портфеля, риск по нему составит 0,7%. Коэффициент прибыль/риск = 4,66", - отмечают аналитики "Финама".

Roku Inc. является лидирующей платформой для стриминговых сервисов и основным конкурентом Amazon в данной сфере. В 2020г компания отчиталась о количестве активных аккаунтов, достигших 51,2 млн, число новых пользователей увеличилось на 39%. Более того, в IV квартале показатель среднего дохода в расчете на одного пользователя вырос на 24%. Большая часть прибыли компании идет от рекламы.

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