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19 апреля 2021 года 14:28
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "НЛМК", АФК "Система", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром по-прежнему сохраняет позиции в топ-5. Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. Газпром повысил ориентир экспортной цены на 2021 г. до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются, что тоже улучшает перспективы "Газпрома" на весь 2021г. Ждем от рынка повышения прогнозов прибыли", - пишут аналитики инвесткомпании. Котировки сталелитейной компании "НЛМК" продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях. Цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ - позитивно для "НЛМК" с долей экспортных продаж около 58%. Эксперты BCS GM ждут от компании сильных результатов за I полугодие 2021г, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется на хороших уровнях для покупки и с внушительной доходностью 25%. "От постоянного участника нашего рейтинга - АФК "Система" - мы ожидаем позитивного новостного потока, - отмечают эксперты. - Готовится IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha. Мы видим и фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, Система торгуется с большим дисконтом (43-46%) к стоимости чистых активов - то есть, по верхней границе исторического диапазона 30-50%". Уверенно занимает место в топ-5 Тинькофф Банк - российский коммерческий банк, сфокусированный на дистанционном обслуживании, представил сильную Стратегию - 2023: акцент на рост клиентской базы до 16,5 млн и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы. Также в планах - запуск новых продуктов, кредитование МСБ, private banking и географическая экспансия. По мнению аналитиков инвесткомпании, TCS остается хорошей историей роста со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20% не менее чем до 75 млрд руб. и ROE выше 30%. Фаворитом остается М.Видео - российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. "Мы видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Результаты за I квартал 2021 г., которые будут объявлены 22 апреля, должны быть сильными: продажи в январе - феврале выросли на 24% г/г. Объявленные дивиденды за II полугодие 2020 г. в размере 38 руб. на акцию должны поддержать интерес к бумаге", - указывают аналитики BCS GM. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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