"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Ростелекома" с целью 110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 87 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Предыдущий финансовый год для компании является одним из успешных, несмотря на ситуацию с коронавирусом, - отмечают аналитики "Финама". - Удаленная работа и самоизоляция позволила компании увеличить статьи дохода по интернет-провайдеру, телефонной связи (Теле2) и кабельному телевидению. ПАО "Ростелеком" существенно отстал от своих конкурентов и текущие цены не отражают в полной мере стоимость компании. Сегодня пройдет заседание совета директоров, где объявят результаты работы за 2020 год и размер по дивидендам".

"С точки зрения теханализа бумага интересна на долгосрочном периоде, сейчас идет набор позиции, на недельном графике виден боковой коридор. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 110 руб. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне 87 руб., риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

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