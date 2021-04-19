Рубль возобновит движение к 75 руб./$1 при отсутствии геополитической эскалации - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль возобновит движение к 75 руб./$1 при отсутствии геополитической эскалации, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"После официального введения санкций на минувшей неделе российские активы начали восстанавливаться - ограничения были восприняты рынком как довольны мягкие, и снятие неопределенности поддержало рубль. В то же время санкционная премия остается в российских активах - США оставляют за собой право введения новых санкций, при этом отмечая, что новые ограничения могут быть уже против вторичного долгового рынка. Сегодня давление на рубль оказывает ситуация с А. Навальным. ЕС пока не поддержало своих американских коллег введением санкций, и рынок опасается, что это может скоро измениться. Негатив также продолжает исходить от ситуации в восточной Украине. В отсутствие геополитической эскалации мы ожидаем, что курс возобновит движение к 75 руб./$1, впрочем, в ближайшие дни фон для рубля, вероятно, будет негативным", - отмечают эксперты банка.

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