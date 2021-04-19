Цена нефти вряд ли закрепится выше $70/барр. в среднесрочной перспективе - Saxo Bank

Цена нефти Brent вряд ли закрепится выше $70 за баррель в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Нефть показала лучшую неделю с начала марта, марки WTI и Brent вырвались из диапазонов консолидации, - отмечает Хансен. - К отличным экономическим данным из США и Китая, самых крупных в мире потребителей нефти, прибавились позитивные прогнозы спроса от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Несмотря на проблемы краткосрочного характера, связанные с COVID-19, обе организации повысили прогноз на год в целом, исходя из ожидания высокого спроса во втором полугодии. Ограничение добычи группой ОПЕК+ помогло быстро сбросить избыток мировых запасов нефти, накопившийся за прошлый год. Кроме того, постепенное ускорение вакцинационных кампаний открывает перспективу повышения мобильности во втором полугодии и, соответственно, спроса на топливо".

Эксперт относит к потенциальным угрозам росту нефтяных цен возможность наращивания добычи в США и возобновление переговоров по ядерной программе Ирана, которое ведет к дальнейшему повышению продаж нефти сверх того, что уже отмечено с момента победы Байдена на выборах. При этом ряд стран, включая Индию, столкнулись с резким ростом заболеваемости коронавирусом, так что глобальный темп пандемии может вскоре подняться на рекордные уровни.

"Вырвавшись из долгой консолидации, нефть Brent сейчас постарается продолжить начатое и закрепиться в новом диапазоне от 65 до 70 долл. США за баррель - вряд ли она сможет подняться выше, пока мы не справимся с нынешней вспышкой заболеваемости. Риск распространения этой вспышки может поставить под угрозу повышенные ожидания по спросу на второе полугодие", - прогнозирует Хансен.

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