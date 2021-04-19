ПСБ рекомендует держать акции Северстали с целью 1823 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает финансовую отчетность "Северстали" за 1К21 и рекомендует держать акции компании с целью 1823 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Ключевые финансовые и операционные показатели "Северстали" по итогам 1К21 продемонстрировали существенный рост на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, а также расширения спроса на металлопродукцию. Мы отмечаем высокую рентабельность компании (52% в 1 кв т.г.), увеличение объемов продаж и низкую долговую нагрузку. Мы считаем привлекательным дивидендный профиль компании и полагаем, что в перспективе размер дивидендов может превысить 100% FCF. Мы рекомендуем "держать" акции компании с целевой ценой 1823 руб./акцию", - отмечают аналитики ПСБ.

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