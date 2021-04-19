ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 4,75% по итогам заседания 23 апреля - Уралсиб

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку с 4,5% до 4,75% по итогам заседания в пятницу, 23 апреля 2021 года, сообщается в обзоре Уралсиба.

"Для российских инвесторов основным событием текущей недели, очевидно, будет очередное заседание совета директоров ЦБР в пятницу, 23 апреля, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Одновременно выйдет обновленный макроэкономический прогноз, мы ждем улучшения оценки роста реального сектора и повышения прогноза по инфляции на конец нынешнего года, - отмечает аналитик корпорации Константин Чернышев. - Считаем, что ЦБР повысит ключевую ставку с 4,5% до 4,75%, поскольку еще на прошлом заседании банк дал ясный сигнал, что планирует достаточно быстро вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике, российская инфляция же, хотя и немного снизилась в последнее время, остается выше ключевой ставки".

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