Рекомендованные дивиденды за 2020г окажут позитивное влияние на котировки акций МТС - "Атон"

Рекомендованные советом директоров "МТС" дивиденды за 2020г в совокупности с продолжающейся программой обратного выкупа повысят привлекательность акций компании, говорится в комментарии "Атона".

Совет директоров "МТС" рекомендовал акционерам утвердить на ГОСА выплату дивидендов за 2020г на общую сумму 53 млрд руб., что соответствует 26,51 руб. на одну обыкновенную акцию и обеспечивает дивидендную доходность на уровне почти 8,3%, указывается в комментарии "Атона". Дата закрытия реестра - 8 июля. Совет директоров назначил проведение ГОСА в форме заочного голосования на 23 июня. С учетом дивидендов за 1П20 в размере 8,93 руб. на акцию общая дивидендная доходность составила 11%.

"Решение совета директоров может поддержать динамику акций "МТС", особенно с учетом того, что рекомендованная сумма дивидендов превышают прошлогодний уровень (около 21 руб. на акцию). При этом "МТС" продолжает реализовывать программу обратного выкупа, что дополнительно повышает привлекательность бумаги", - отмечают аналитики "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.