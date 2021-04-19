Рынок акций РФ после обновления пика Мосбиржи начал корректироваться, растут металлурги

Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов начал корректироваться в рамках фиксации прибыли игроками на фоне опасений ужесточения введенных США антироссийских санкций и санкционной риторики ЕС; индекс Мосбиржи после обновления максимума на уровне 3605 пунктов сдал назад в район 3590 пунктов, при этом растут бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3593,28 пункта (-0,1%, максимум дня и новый пик - 3605,49 пункта), индекс РТС - 1481,97 пункта (-1%); цены blue chips на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар стоит 76,34 рубля (+0,52 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,561% годовых (-0,8%).

Как сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций - введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии. "В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,2%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,1% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

ВТБ в первом квартале 2021 года удвоил чистую прибыль по МСФО, до 85,1 млрд рублей, на фоне роста доходов от основной деятельности и снижения расходов на резервы, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в преддверии "Дня инвестора", который состоится 20 апреля, опубликовал сокращенную аудированную отчетность за первый квартал по МСФО. Полная версия отчетности будет опубликована 30 апреля. Квартальный результат ВТБ оказался больше, чем вся прибыль 2020 года, составившая 75,3 млрд рублей.

Результаты заставляют ВТБ думать о таргетировании верхнего диапазона прогноза по прибыли на 2021 год на уровне 250-270 млрд рублей, отметил Пьянов.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций и рубль вновь подпали под политические риски.

В выходные разразился очередной "шпионский" скандал, на этот раз с бывшей до недавнего времени вполне лояльной Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия - 20 чешских. Но гораздо опаснее, что вопрос о действиях российских спецслужб будет поднят на саммите министров стран Евросоюза.

Чуть ранее Штаты очень болезненно отреагировали на зеркальную высылку их дипломатов и отправку американского посла "на консультацию" в Вашингтон, заявив, что этими действиями Россия усиливает конфронтацию. Россия перебросила корабли и авиацию в Черное море для "учений", на что Великобритания отправила туда свои корабли для "поддержки Украины".

Техническая картина по индексу МосБиржи позволила индикатору переписать исторический максимум, после чего наметилась коррекция. Теперь целью роста является район 3650 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. При этом индикатор уверенно держит линию поддержки среднесрочного восходящего тренда, которая сейчас проходит чуть выше 3500 пунктов.

В понедельник растут промышленные и драгоценные металлы за исключением никеля и серебра, проседает нефть - но это традиционная реакция спекулянтов на пятничную статистику по росту буровой активности в Штатах.

К возобновлению распродаж на рынке акций нужно быть готовым в любую минуту. Особенно это касается сильно перекупленных в последние дни прошлой недели бумаг черных металлургов. Среднесрочным инвесторам стоит сохранять их в портфеле, поскольку в любом случае в ближайшее время они будут дороже, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжат следить за динамикой распространения коронавируса. Сложная ситуация в отдельных странах и регионах будет приводить к переоценке игроками темпов восстановления мировой экономики, что как минимум сдержит покупки в рисковых активах, а как максимум на перегретых рынках может стать поводом для фиксации прибыли по "длинным" позициям и привести к коррекционному снижению.

Также рынки продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий и долларовых ставок. В рамках прошедшей недели доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила ниже отметки 1,6%, показав минимумы за месяц. В случае продолжения коррекции в доходности облигаций покупки в рисковых активах получат поддержку.

На неделе пройдут заседания ЕЦБ и Банка России. Также важным фактором станет набирающий обороты сезон отчетностей компаний в США, результаты которых могут оказывать влияние как на отдельные сектора, так и на рынки в целом.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как нейтральные. Утром в понедельник на фоне сохранения актуальности геополитического фактора ожидается переход российского рынка акций в консолидацию. В случае улучшения внешней конъюнктуры покупки в российских акциях активизируются, что может привести к закреплению индекса МосБиржи выше 3600 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, импульс к повышению на американском рынке в целом сохраняется, и инвесторы явно не готовы к масштабной фиксации прибыли. На следующей неделе состоится заседание ФРС (28 апреля), в связи с чем в ближайшие дни представители регулятора приостановят свои выступления. На этой неделе участники продолжат оценивать квартальные отчеты, а также могут обратить повышенное внимание на данные по продажам на первичном и вторичном рынках жилья.

Нефть Brent продолжает колебания ниже сопротивления $67,5 за баррель, которое пока не позволяют ценам вернуться к мартовскому пику $70,03 за баррель. Отчет Baker Hughes в пятницу показал очередной рост числа нефтяных буровых установок в США, что усиливает коррекционные настроения участников. В ближайшие дни на рынке, помимо традиционных драйверов, будут ждать новостей с ядерных переговоров Ирана. Отсутствие намеков на возможное снятие санкций против исламской республики может послужить катализатором роста нефтяных котировок.

На минувших выходных усилилась напряженность между западными странами и РФ по "делу Навального", но вряд ли данный факт окажет существенное влияние на рынок. Прошлая неделя показала, что даже санкции весьма ограниченно влияют на российские активы. Золото при этом остается у краткосрочных максимумов, в районе $1780 за унцию, в связи с чем в ближайшие дни вполне может продолжить попытки роста в район $1800-1820 и обеспечить поддержку акциям золотодобытчиков.

Технические индикаторы в индексах МосБиржи и РТС указывают на возможность развития повышения на этой неделе как минимум в район 3650 и 1550 пунктов соответственно. Перекупленности на рынке не наблюдается, в связи с чем рост вполне может получить продолжение, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть пока выглядит довольно стабильной. В США данные Baker Hughes по буровой активности показали прирост числа активных нефтяных буровых установок на 7 единиц (до 344 установки), в то время как в Канаде продолжается сезонное снижение (-2 установки, до 17 штук).

Динамика буровых установок является опережающим индикатором уровня добычи. С сентября 2020 года показатель стабильно растет. Дальнейшее расширение буровой активности может привести к росту американской производства нефти в будущем.

Тем не менее, настроения инвесторов тревожные - на выходных в ряде стран азиатско-тихоокеанского региона зафиксирован всплеск коронавирусной инфекции, из-за чего возросла вероятность новых локдаунов. Новые ограничения могут негативно сказаться на спросе на сырье. Высокие темпы заражений отмечаются в Индии, третьем импортере нефти в мире, Гонконг объявил о приостановке полетов из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля на две недели. Также опросы Reuters говорят о том, что очередной раунд локдаунов может запустить Япония.

В случае ухода Brent ниже $66 за баррель котировки могут найти поддержку уже в районе зеркального уровня $65,5 за баррель, где покупатели попытаются перехватить инициативу. Дальнейшие перспективы будут зависеть от рыночных индикаторов, указывающих на состояние спроса, считает Галактионов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,5%, при этом обновили максимумы вторые торги подряд Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,4%).

Поддержку рынку на минувшей неделе оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs и JPMorgan.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы оценивают итоги встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. На повестке были пандемия COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическая политика, ситуация с КНДР и отношения с Китаем.

Помимо этого, японский премьер заявил в понедельник, что страна, скорее всего, получит достаточно доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer к сентябрю.

Экспорт Японии в марте подскочил на максимальные с ноября 2017 года 16,1% в годовом выражении (до 7,38 трлн иен или $67,9 млрд) на фоне постепенного восстановления глобальной торговли, при прогнозах роста на 11,6% после его снижения на 4,5% в феврале.

Профицит торгового баланса Японии в марте составил 663,72 млрд иен по сравнению с 215,9 млрд иен в феврале, превысив средний прогноз экспертов, составлявший 490 млрд иен. Положительное сальдо торгового баланса Японии в прошлом месяце стало максимальным с декабря. В первом квартале 2021 года профицит составил 554,22 млрд иен.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели; цена Brent находится почти на $0,2 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,92 за баррель (+0,2% и -0,3% в пятницу), майская цена WTI - $63,35 за баррель (+0,4% и -0,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Сдерживающим для рынка фактором выступают опасения сокращения спроса на сырье в условиях подъема заболеваемости COVID-19 в Индии и Японии. В то же время эксперты JPMorgan ожидают подъема стоимости Brent до $70 за баррель уже в мае, рассчитывая на увеличение спроса в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,7%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-1,6%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+7,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,5%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+4,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+4,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,2%).

Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-0,2%, до 86,9 рубля) на годовом собрании 16 апреля приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,73 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Часть чистой прибыли в размере 3,1 млрд рублей решено направить на реализацию стратегической программы развития НКНХ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,93 млрд рублей (из них 3,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,8 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,67 млрд рублей - на акции "Северстали").