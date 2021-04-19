ПСБ рекомендует покупать бумаги X5 с прогнозной ценой 2800 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 2800 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Оцениваем результаты X5 Retail Group за первый квартал 2021 года как умеренные, так как значения ниже четвертого квартала 2020 года, но сравнение происходит с высокой базой пандемийного периода. Целевой уровень - 2800 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 17%, рекомендация - "покупать", - указывают эксперты ПСБ.

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