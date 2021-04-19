ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку до 4,75% на заседании 23 апреля - Совкомбанк

Банк России на заседании 23 апреля, вероятно, продолжит цикл нормализации ДКП и повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 4,75% годовых, говорится в аналитическом материале Совкомбанка. При этом аналитик банка Михаил Васильев не исключает, что регулятор решит сохранить ставку на текущем уровне в 4,5% для поддержки восстановления экономики.

"Мы в любом случае ожидаем, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%. Считаем, что на конец года ключевая ставка составит 5% годовых. Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки", - отмечает Васильев.

По его мнению, в пользу повышения ставки на ближайшем заседании выступают следующие факторы:

- Сигнал регулятора: накануне недели тишины Банк России не стал корректировать рыночные ожидания, которые уверенно закладывают повышение ставки. Директор департамента ДКП Банка России К.Тремасов говорил, что на апрельском заседании, как и в марте, вероятно, будут рассматриваться три варианта - сохранить ставку, повысить на 25 б.п. и 50 б.п.

- Инфляция остается на повышенных уровнях, превышающих целевые 4%. К 12 апреля рост потребительских цен, по нашим оценкам, составил 5,6% г/г. Эксперт ожидает, что годовая инфляция большую часть года будет оставаться выше 5% и на конец года составит 4,7%. При этом регулятор оценил трендовую инфляцию в марте в 4,43% против 4,29% в феврале, что говорит о том, что "инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, продолжает нарастать".

По мнению эксперта банка, в пользу сохранения высокой инфляции выступают следующие факторы:

- Рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены.

- Начало постепенного снятия карантинных ограничений, что приведёт к росту деловой активности. Реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности, по мнению Васильева, также будет толкать цены вверх.

- Последняя статистика, на взгляд аналитика банка, указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ продолжить сокращение монетарной поддержки экономики. По данным Росстата, промпроизводство в марте вернулось на докризисные уровни. На фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за март указали на продолжение роста как в промышленности, так и в секторе услуг. Банк России прогнозирует, что экономика в этом году вырастет на 3-4% и вернётся на допандемический уровень уже к концу этого года.

- Проинфляционным фактором является и ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ.

Также эксперт подчеркивает, что закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией (плюс закрытая Европа и другие туристические страны) означает большие расходы внутри страны, что является дополнительным фактором в пользу роста внутренних цен.

Однако аналитик Совкомбанка видит следующие аргументы за то, чтобы отложить повышение ключевой ставки до лета:

- Заявления регулятора: К.Тремасов говорил о том, что если сейчас резко повысить ставку, то это не поможет сбить инфляцию, поскольку лаги влияния монетарной политики на экономику - это три-шесть кварталов. Поэтому решения ЦБ этого квартала и позднее - это прицел на 2022 год. При этом в нашем базовом прогнозе и прогнозе ЦБ инфляция в первой половине 2022 года вернется к целевым 4%.

- Наблюдаемый всплеск в инфляции - это, по мнению Васильева, во многом рост издержек производства, на которые ЦБ не может повлиять ключевой ставкой.

- Геополитическая напряженность спала после телефонных переговоров президентов РФ и США, а также после введения американских санкций на новый российский госдолг. Снятие санкционной неопределенности позволило стабилизировать валютный и долговой рынки.

- Банк России прогнозирует, что экономика вернется к допандемическому уровню в конце этого года. Поэтому возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон можно отложить на вторую половину года. Тем более, что ЦБ не закладывал риски третьей волны COVID-19, которая сейчас нарастает в мире. Ухудшение эпидемической ситуации в России может потребовать новых монетарных и бюджетных мер поддержки экономики, подчеркивает Васильев.

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