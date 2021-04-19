Фундаментальные условия пока благоприятны для умеренного укрепления рубля - "Локо-Инвест"

Фундаментальные условия по-прежнему благоприятны для умеренного укрепления курса рубля к доллару в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Риски санкций сохраняются, но фундаментальные условия по-прежнему благоприятны для умеренного восстановления рубля, учитывая приближение основных налоговых выплат в условиях высоких цен на нефть (и другое сырье) и закрытие границ. Поэтому ждем возвращения рубля в диапазон 75-76 руб./$1, больший рост будет зависеть от преодоления технической зоны сопротивления 74,6-74,9 руб./$1", - указывает Полевой в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.