Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в понедельник в диапазоне 3560-3650п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в понедельник в диапазоне 3560-3650п, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Технические индикаторы указывают на возможность развития повышения на этой неделе как минимум в район 3650 и 1550 пунктов соответственно. Перекупленности на рынке не наблюдается, в связи с чем рост вполне может получить продолжение. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3560-3650 пунктов", - отмечает Кожухова.

Также эксперт напоминает, что рубль в пятницу укрепился против доллара и евро, но вернулся к умеренному снижению на сегодняшних утренних торгах. Пара доллар/рубль, тем не менее, находится ниже 76,30 руб./$1, что, по мнению аналитика, оставляет шансы на коррекцию в район 75,20 руб./$1. Пара евро/рубль расположена выше 90,50 руб./EUR1, что указывает на склонность европейской валюты к краткосрочному повышению и риски возвращения в район 93 руб./EUR1 при неспособности преодолеть указанную поддержку.

Кожухова указывает, что на выходных усилилась напряженность между западными странами и РФ по делу Навального, но вряд ли данный факт, по ее мнению, окажет существенное влияние на рынок.

"Прошлая неделя показала, что даже санкции весьма ограниченно влияют на российские активы. Золото при этом остается у краткосрочных максимумов, в районе $1780/унц., в связи с чем в ближайшие дни вполне может продолжать попытки роста в район $1800-1820/унц. и обеспечить поддержку акциям золотодобытчиков", - прогнозирует аналитик "Велес Капитала".

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