Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятна консолидация цен ОФЗ около достигнутых уровней на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Рублевые гособлигации в прошедшую пятницу продемонстрировали сильный ценовой рост, отыграв потери последних двух недель, констатирует эксперт банка. Доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет по итогам недели снизилась на 29-35 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 вернулась к 7,08% годовых. Инвесторы отыгрывали мягкий вариант санкций США на российский госдолг и ослабление геополитических рисков.

"На текущей неделе ожидаем стабилизации цен ОФЗ около достигнутых уровней. Важным событием для рынка будет решение ЦБР по ключевой ставке в пятницу, наш прогноз - повышение ключевой ставки до 4,75%", - пишет Монастыршин в комментарии ПСБ.

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