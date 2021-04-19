Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,5-77,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 74,5-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,0-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль и рынок рублевого госдолга показали незначительную негативную реакцию на новости о введении санкций Соединенных Штатов Америки против России, отыграв возможность введения новых ограничений еще в начале четверга после появления новостей о возможности такого шага. У американских инвесторов остается возможность покупки рублевых активов через другие финансовые институты. Для расчетов с бюджетом в стартовавший налоговый период экспортерам была нужна рублевая ликвидность, поэтому это сдерживало курс российского рубля от падения. В пользу российской валюты и последние заявления Джо Байдена, который сказал в минувший четверг, что пришло время для деэскалации напряженности и добавил, что у двух стран все еще есть возможности для сотрудничества", - отмечает Тимошенко.

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