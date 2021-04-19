Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут геополитика и корпоративные новости:

- "Норильский никель" и "Эталон" опубликуют операционные показатели;

- Франция, Германия, Россия и Украина проведут переговоры в "нормандском" формате.

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