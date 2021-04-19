19 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятность роста индекса Мосбиржи сохраняется
В начале торговой сессии понедельника, по мнению ряда аналитиков, возможна консолидация рынка акций РФ. При этом вероятность роста индекса Мосбиржи сохраняется.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3590-3610 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3580, 3570 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся в понедельник утром".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Утром понедельника, учитывая внешний фон и сохранение актуальности геополитического фактора, ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, в результате чего индекс Мосбиржи удержит позиции в районе 3600 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, покупки в российских акциях активизируются и индекс может попытаться обновить исторические максимумы".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи говорит о том, что неплохо бы переписать исторический максимум. Целью роста является район 3650 пунктов - там проходит верхняя граница восходящего канала. При этом индикатор уверенно держит линию поддержки среднесрочного восходящего тренда, которая сейчас проходит чуть выше 3500 пунктов. Внешний фон утром понедельника можно назвать нейтральным. Так что откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом, но к возобновлению распродаж в любую минуту нужно быть готовым".
BCS Express (Василий Карпунин): "Пока геополитические риски немного отступили, инвесторы активизировались, отыгрывая накопленное в последние недели отставание от ключевых западных площадок и в целом позитивной конъюнктуры на сырьевых площадках. Учитывая, что новые санкции США оказались не столь жесткими, как многие опасались, это приводит к сокращению геополитического дисконта в рублевых активах, способствуя их росту. По индексу Мосбиржи в пятницу был практически достигнут первый обозначенный ранее целевой ориентир в 3600-3620 пунктов. Высоки шансы на его преодоление в перспективе ближайших недель. Возможно, что это произойдет уже в начале текущей недели при спокойном внешнем фоне. В таком случае следующая зона сопротивления сместится в сторону 3690-3700 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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