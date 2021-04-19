Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне новой волны роста санкционных рисков

Москва. 19 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут снизиться на фоне новой волны роста санкционных рисков, а также корректирующихся вниз цен на нефть; при этом некоторую поддержку российским активам могут оказать в целом позитивные настроения, доминирующие на мировых фондовых площадка, полагают эксперты.

Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке. Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии. "В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу "Франс 3". "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы второй день подряд. Министерство торговли США в пятницу сообщило, что число домов, строительство которых было начато в стране в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальный показатель почти за пятнадцать лет - с июня 2006 года. Индекс потребительского доверия в США в апреле поднялся до 86,5 пункта с 84,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальное значение с марта 2020 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно незначительно повышаются на торгах в понедельник на фоне осторожного оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики после пандемии. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов всего на 0,02%. Инвесторы оценивают итоги встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. На повестке были пандемия COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическая политика, ситуация с КНДР и отношения с Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК вырос на 1,08%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,58%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК повысился на 0,02%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК прибавил 0,18%. Австралия и Новая Зеландия с понедельника возобновили авиасообщение без необходимости соблюдать карантин.

Вместе с тем цены на нефть опускаются после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $66,61 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,3% - до $66,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $62,99 за баррель, что на 0,22% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 0,5% - до $63,13 за баррель. За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,487 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,462 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост на фоне снижения санкционных рисков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 апреля вырос на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,2%, поднявшись до 717,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1%), "МТС-001P-03" (+0,85%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-0,58%), "Магнит БО-002P-01" (-0,31%) и "Транснефть-001P-10" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002P-11 объемом 1,9 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел с 9 по 14 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,12% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года.

"ЭР-Телеком Холдинг" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-05 на 7 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых. Сбор заявок прошел 15 апреля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 5 до 7 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 19 апреля.

ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,77% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был увеличен до 7,5 млрд рублей с 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ООО "ФЭС-Агро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% выпуска гасится в дату выплаты 11-го купона, оставшиеся 50% - в дату погашения. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

АО "Полипласт" 23 апреля проведет вторичное размещение выпуска облигаций серии П01-БО-01 на сумму до 300 млн рублей. Цена вторичного размещения - не ниже 100% от номинала. Ставка 9-12-го купонов - 9,5% годовых. Размещение 6-летних бумаг объемом 900 млн рублей прошло в апреле 2017 года по ставке 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.

ООО "Бизнес консалтинг" приняло решение 21 апреля досрочно погасить 3 млн облигаций 1-й серии, выкупленных ранее по офертам и находящихся на казначейском счете депо эмитента. Ранее в феврале и апреле эмитент в рамках двух оферт выкупил весь выпуск в полном объеме. Компания завершила размещение облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2014 года. Ранее эмитент уже проводил реструктуризацию выпуска, по новым условиям он должен был быть погашен в 2030 году. Ставка текущего купона - 6% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.