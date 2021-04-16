.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%
В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%
 
Сценарий восстановления экономики РФ на сегодня является единственным - ВШЭ
Сводный опережающий индекс (СОИ) в марте 2021 г. резко вырос до плюс 11,8% с плюс 4% в феврале, указывая, что сценарий постепенного восстановления российской экономики на данный момент является единственным, говорится в периодическом обзоре...
 
Комфортная сумма сбережений - 1,3 млн руб.
Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни - в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия". "Наибольший размер...
 
Регистрировать россиян на "Госуслугах" предложили с рождения
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы - например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом "Цифровой профиль...
 
16 апреля 2021 года 19:47

Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках

Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения аппетита глобальных инвесторов к риску и снижения напряженности на внутреннем валютном рынке после введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся по факту не очень жесткими.

Курс доллара США составил 75,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,81 руб./EUR1, подешевев на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,49 копейки - до 82,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков, усилению аппетита глобальных инвесторов к риску, а также снижению напряженности на внутреннем валютном рынке после введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, которые по факту оказались не очень жесткими.

Снижению волатильности рублевых пар, наблюдавшейся в предыдущие дни, и росту оптимизма игроков способствовали отсутствие серьезных антироссийских угроз в речи президента Джо Байдена, посвященной политике США в отношении России. Байден выступил с ней в Белом доме уже после введения санкций, в ночь на пятницу по московскому времени и после закрытия торгов на "Московской бирже".

Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией и что США готовы конструктивно двигаться вперед по пути диалога. Кроме того, он сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе. "Наши команды обсуждают эту возможность в настоящее время", - пояснил он.

Президент США заявил, что Вашингтон мог ввести более жесткие санкции против России, но он предпочел не делать этого. Он добавил, что состоявшийся на этой неделе телефонный разговор с президентом Путиным был "искренним и уважительным".

"Ранее на этой неделе я поговорил с президентом России Путиным об отношениях между нашими двумя странами", - сказал Байден. "Я был искренен и уважительно настроен, разговор также был искренним и уважительным", - отметил он.

Американский лидер добавил, что обе страны несут "значительную ответственность за глобальную стабильность".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст ответ на предложение Байдена о двусторонней встрече в то время и в той форме, когда он сочтет это необходимым. "Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в той форме и тогда, в какой форме и когда примет решение президент России", - сказал он журналистам.

Чуть ранее он заявлял, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль заканчивает волатильную неделю на позитивной ноте после того, как объявленные американским президентом санкции оказались менее жесткими, чем ожидал рынок. "Новые санкции запрещают участие американских инвесторов в первичных размещениях долговых обязательств Минфина, однако не затрагивают торговлю на вторичном рынке. Реакция рынка была позитивной - практически все выпуски ОФЗ сегодня растут на 0,5-1,5%. Участие нерезидентов в аукционах Минфина в последнее время прекратило быть чем-то значимым - последние аукционы прошли при активном участии госбанков, т.е. рынок уже давно готовился к такому сценарию. Поддержку рублю также оказывает начавшийся налоговый период", - отмечает Наумова.

"Как уже не раз бывало, ожидания санкций оказались гораздо страшнее для российского рынка, чем сами санкции, и в пятницу утром рубль продолжил укрепление, окончательно восстановив потери после утреннего провала в четверг, когда были анонсированы санкции США на российский госдолг. Еще до окончания первой половины дня в пятницу рубль был близок к отметке 75,25 по доллару, обновив максимум с начала апреля. После этого российская валюта отступила, и во второй половине дня доллар даже краткосрочно поднимался выше 76 рублей. Однако к окончанию рабочего дня торги проходили ниже 75,8 рубля, и укрепление рубля составляло порядка 0,8% (и около 0,7% против евро). Не исключено, что дополнительную уверенность рублю могла придать информация о том, что европейская сторона пока не рассматривает новых санкций против РФ в преддверии совета ЕС по иностранным делам в предстоящий понедельник", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Спросу глобальных инвесторов на риск способствуют надежды на восстановление мировой экономики. Так, ВВП Китая в первом квартале 2021 года вырос рекордными темпами - на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Это максимальный показатель почти за пятнадцать лет - с июня 2006 года.

Между тем, согласно данным, опубликованным в четверг, количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

В то же время, оптимизм по поводу экономического восстановления сдерживается затянувшейся борьбой с коронавирусом в ключевых странах-потребителях нефти. В Италии, Франции, Германии и ряде других европейских стран сохраняются локдауны, в то время как в Индии в четверг был зафиксирован очередной рекордный прирост случаев заражения - более чем на 217 тыс.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу вечером перешли к небольшому снижению, при этом с начала текущей недели они прибавили более 6%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,18% - до $66,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,44% - до $63,18 за баррель.

Росту нефтяных цен на этой неделе способствовали надежды на восстановление мировой экономики после пандемии и повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК на 2021 год. Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4273 рубля, до 75,5535 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7705 рубля, до 90,4602 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 1,1407 рубля по отношению к четвергу и составил 75,6939 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,0459 рубля и составил 75,725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 698,904 млн, из которых $934,588 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 764,316 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,4813 рубля, до 90,631 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,2221 рубля и составил 90,6977 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR551,995 млн, из которых EUR239,774 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR312,221 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,98% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,47% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 апреля 2021 года 19:46
Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за нефтью, реакция на санкции США оказалась слабой
Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос вслед за раллировавшей нефтью на статистике о сокращении запасов в США и повышении прогнозов по спросу на текущий год, при этом реакция на введенные США новые антироссийские санкции, затронувшие госдолг РФ, оказалась умеренно-негативной и не повлекла панических распродаж бумаг. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 3600 пунктам, индекс РТС - к 1500 пунктам.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 19:25
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов
Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за внешними фондовыми площадками, а также благодаря ослаблению санкционной неопределенности после введения США антироссийских рестрикций; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3600 пунктов и обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Распадской" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:57
Производитель меди Freeport-McMoRan может выиграть от выборов в Перу - Sber CIB
Ведущий производитель меди в мире Freeport-McMoRan Inc. может выиграть от выборов в Перу, говорится в комментарии Sber CIB. Эксперты напоминают, что в Перу, стране, занимающей второе место в мире по производству меди, проходят президентские выборы. Во второй тур, который пройдёт в июне, вышел...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:43
Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю на фоне снижения базовых ставок и "мягких" санкций США
Москва. 16 апреля.Котировки российских еврооблигаций заметно выросли по итогам недели на фоне снижения базовых процентных ставок, с одной стороны, и объявления относительно "мягких" антироссийских санкций со стороны США, с другой стороны. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного ценового роста отечественных бумаг по сравнению с американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), отмечают эксперты.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:28
Рубль может укрепиться до 72,5-73,5 руб./$1 в 4К21 - "Универ Капитал"
Рубль может укрепиться в 4К21 до 72,5-73,5 руб./$1, если не будет очередного обострения геополитического фактора, говорится в комментарии директора департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрея Верникова. "Рубль в пятницу укрепляется. Поскольку II и III квартал не самое...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 18:01
ПСБ рекомендует держать акции "Детского мира" с целью 162 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 162 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Операционные результаты "Детского мира" за первый квартал 2021 года оцениваем как сильные, отмечая рост как за счет увеличения размера среднего чека, так...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 17:43
ПСБ рекомендует держать акции Северстали с целью 1823 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1823 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Мы позитивно оцениваем финансовые и операционные результаты "Северстали" за первый квартал 2021 года. Отмечаем высокую рентабельность компании, увеличение...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 17:19
Возможно возвращение рубля в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели - "Открытие Брокер"
Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 73-75 руб./$1 на горизонте недели на фоне геополитического затишья, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Санкционные риски временно приостановили своё влияние на рубль, поскольку ожидания...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:53
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с прогнозной ценой на уровне 5,75 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов и раскрыл дополнительную информацию относительно планов по...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:24
Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев - BCS Express
Акции "МТС" могут выглядеть лучше рынка на горизонте ближайших месяцев, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Рекомендованные Советом директоров "МТС" дивиденды за 2020 год оказались выше ожиданий (26,51 рубля на одну обыкновенную акцию). Исходя из практики предыдущих лет, они...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:05
Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне позитивных настроений на внешних рынках
Москва. 16 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления глобальных инвесторов к риску и на снижении напряженности участников рынка по факту введения в действие новых антироссийских санкций со стороны США, оказавшихся не очень жесткими.    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:02
"Финам" рекомендует покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. за штуку на конец 2022 года с расчетом на рост прибыли на фоне выхода энергорынка из кризиса и увеличения доходов от техприсоединений с 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Потенциал роста...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:42
Акции Ростелекома, М.Видео и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Ростелекома", "М.Видео" и "ММК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "20 апреля "Ростелеком" презентует "Стратегию 2021-2025", также на следующей неделе Совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендной...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Morgan Stanley с целью $89
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвестиционный банк предоставит отчётность за...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА с целью 127,2 руб
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целью 127,2 руб. за штуку и позитивно оценивает перспективы компании в 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании. ""АЛРОСА" представила сильные операционные результаты за I кв. 2021г. Мы полагаем, что рекордные продажи и...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.